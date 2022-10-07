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Автобус врезался в три машины рядом с центром Новосибирска

Сегодня, 07:49
Фото: АСТ-54

Четыре автомобиля врезались на перекрестке в Новосибирске

В Железнодорожном районе Новосибирска произошло массовое ДТП 7 октября, о чем рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

На проспекте Димитрова столкнулись сразу четыре автомобиля. Виновником аварии стал пассажирский автобус.

«На проспекте Димитрова автобус Kia Granbird врезался в стоящие на перекрёстке перед улицей Ленина седаны Honda Saber и Toyota Avensis, а также в «ГАЗель»», — написал автор поста.

В ДТП никто серьезных травм не получил. Однако на участке, где произошла авария, образовалась пробка. 

Напомним, что ранее у самосвала оторвало кабину в тройном ДТП на трассе под Новосибирском. А прошлым вечером Лексус вспыхнул возле «Ройял Парка»

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#ДТП
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