На проспекте Димитрова столкнулись сразу четыре автомобиля. Виновником аварии стал пассажирский автобус.
«На проспекте Димитрова автобус Kia Granbird врезался в стоящие на перекрёстке перед улицей Ленина седаны Honda Saber и Toyota Avensis, а также в «ГАЗель»», — написал автор поста.
В ДТП никто серьезных травм не получил. Однако на участке, где произошла авария, образовалась пробка.
Напомним, что ранее у самосвала оторвало кабину в тройном ДТП на трассе под Новосибирском. А прошлым вечером Лексус вспыхнул возле «Ройял Парка»