По сообщению свидетелей, инцидент произошел в 12:43. На пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской автомобилист сбил пешеходов. Что стало причиной этому – неизвестно.
Однако очевидцы рассказывают, что в аварии есть пострадавший. Одному человеку потребовалась медицинская помощь и его увезли в больницу.
О состоянии других пешеходов не уточняется. На момент публикации новости официально информацию в ГИБДД не подтвердили.
Напомним, что сегодня автобус врезался в три машины рядом с центром Новосибирска. В ДТП никто серьезных травм не получил. Однако на участке, где произошла авария, образовалась пробка.