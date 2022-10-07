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Автомобилист влетел в толпу пешеходов в Новосибирске – есть пострадавшие

Сегодня, 08:42
Фото: atas.info
Ипподромская магистраль

Автомобилист сбил на тротуаре толпу пешеходов в Новосибирске

В пятницу, 7 октября на Ипподромской магистрали произошло ДТП – там автомобилист сбил толпу пешеходов, которые двигались по тротуару, о чем сообщается в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению свидетелей, инцидент произошел в 12:43. На пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской автомобилист сбил пешеходов. Что стало причиной этому – неизвестно.

Однако очевидцы рассказывают, что в аварии есть пострадавший. Одному человеку потребовалась медицинская помощь и его увезли в больницу.

О состоянии других пешеходов не уточняется. На момент публикации новости официально информацию в ГИБДД не подтвердили.

Напомним, что сегодня автобус врезался в три машины рядом с центром Новосибирска. В ДТП никто серьезных травм не получил. Однако на участке, где произошла авария, образовалась пробка. 

#Город#Транспорт#Происшествия#Общество#Новосибирск#2022#ДТП#Эмилия Каплунская
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