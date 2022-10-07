Более 1000 обращений от мобилизованных принял консультационный центр Новосибирска

Стоит отметить, что для мобилизованных действуют горячие линии для вопросов и претензий. В военкомат можно позвонить по номеру: 8 (383) 231-06-88. Вопрос можно задать и на единую горячую линию – 122, в аппарате уполномоченного по правам человека можно рассказать о своей проблеме – 8 (383) 238-76-71, а в ОНФ тоже рассказать об ошибках – 8-383-305-41-51.