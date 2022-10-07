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Более 1000 обращений от мобилизованных принял консультационный центр Новосибирска

Сегодня, 12:24
Фото: правительство НСО
Консультационный центр по вопросам мобилизации в Новосибирске рассмотрел более 1000 обращений за первые три дня работы. Информацию предоставили в пресс-службе регионального правительства.

В центре работают судебные приставы, представители банков и военкоматов, органов социальной защиты, а также люди из приемной губернатора региона. Состав специалистов сформирован исходя из запросов мобилизованных. 

После большого количества вопросов о налогах было принято решение пригласить и представителей налоговых органов. 

Стоит отметить, что для мобилизованных действуют горячие линии для вопросов и претензий. В военкомат можно позвонить по номеру: 8 (383) 231-06-88. Вопрос можно задать и на единую горячую линию – 122, в аппарате уполномоченного по правам человека можно рассказать о своей проблеме – 8 (383) 238-76-71, а в ОНФ тоже рассказать об ошибках – 8-383-305-41-51. 

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