«Новые известия» выяснили, что больше всего проблема с частичной мобилизацией касается малых предприятий, где предприниматель является тем, кто за все отвечает. О них вспомнили только на прошлой неделе – у вице-премьера Андрея Белоусова прошли два совещания, а 3 октября правительство представило 6 мер поддержки. Однако самый смешной и трагичный момент в том, что военнослужащий по закону не может быть предпринимателем.