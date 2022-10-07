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Что будет с мобилизованными предпринимателями в РФ: долги и уголовное наказание

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
Министерство обороны РФ отчиталось об уже 200 тысячах мобилизованных россиян, но среди них есть и предприниматели. Что будет с их бизнесом и почему они окажутся в долговой яме – в материале Atas.info.

Напомним, что сотрудники крупных предприятий могут получить бронь от частичной мобилизации, если поддерживают критически важную инфраструктуру, но даже в случае мобилизации сотрудника, он может вернуться на работу. 

«Новые известия» выяснили, что больше всего проблема с частичной мобилизацией касается малых предприятий, где предприниматель является тем, кто за все отвечает. О них вспомнили только на прошлой неделе – у вице-премьера Андрея Белоусова прошли два совещания, а 3 октября правительство представило 6 мер поддержки. Однако самый смешной и трагичный момент в том, что военнослужащий по закону не может быть предпринимателем.

Однако если все таки удастся сохранить бизнес, тогда остановится вся хозяйственная деятельность и по возвращению из армии придётся всё начинать с нуля. Но вместе с этим у предпринимателя останется масса обязательств. Останутся и сотрудники, которым нужно платить зарплату + НДФЛ и страховые взносы, а за задержку более 3 месяцев можно попасть и под уголовную статью.

Бизнесмен может иметь и обязательства перед поставщика, которые нужно выплатить. Также нужно платить налоги, но денег на это не будет.

Мобилизация для предпринимателя с микробизнесом – это потеря дохода и сохранение массы обязательств с ответственностью за их невыполнение. И представленные меры поддержки не выглядят достаточными.

Меры поддержки предпринимателей в случае частичной мобилизации:

  • Военнослужащим разрешать быть собственниками бизнеса;
  • Будет разработана процедура изменения и расторжения контрактов на поставку товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд. Также к мобилизованным не будут применять штрафные санкции;
  • Имеющиеся лицензии будут продлены автоматически;
  • Минфин и ФНС перенесут сроки подачи декларации и выплаты налогов и других сборов;
  • По кредитам и лизингу для МСП будет предоставлена отсрочка;
  • Появится возможность расторжения договоров аренды с государством без штрафных санкций.

Мобилизованные смогут сохранить бизнес, но легче от этого не становится - предпринимателей не освобождают от платежей, а дают лишь отсрочку. Бизнесмен вернется домой и получит лишь огромную задолженность по налогам, страховым взносам и кредитам, а также уголовное дело за задержку зарплаты.

#Александр Кондратьев#Россия#Бизнес#Спецоперация#Частичная мобилизация#Мобилизация#Война#Уголовное дело#Спецоперация на Украине#Предприниматели
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