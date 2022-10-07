Напомним, что сотрудники крупных предприятий могут получить бронь от частичной мобилизации, если поддерживают критически важную инфраструктуру, но даже в случае мобилизации сотрудника, он может вернуться на работу.
«Новые известия» выяснили, что больше всего проблема с частичной мобилизацией касается малых предприятий, где предприниматель является тем, кто за все отвечает. О них вспомнили только на прошлой неделе – у вице-премьера Андрея Белоусова прошли два совещания, а 3 октября правительство представило 6 мер поддержки. Однако самый смешной и трагичный момент в том, что военнослужащий по закону не может быть предпринимателем.
Однако если все таки удастся сохранить бизнес, тогда остановится вся хозяйственная деятельность и по возвращению из армии придётся всё начинать с нуля. Но вместе с этим у предпринимателя останется масса обязательств. Останутся и сотрудники, которым нужно платить зарплату + НДФЛ и страховые взносы, а за задержку более 3 месяцев можно попасть и под уголовную статью.
Бизнесмен может иметь и обязательства перед поставщика, которые нужно выплатить. Также нужно платить налоги, но денег на это не будет.
Мобилизация для предпринимателя с микробизнесом – это потеря дохода и сохранение массы обязательств с ответственностью за их невыполнение. И представленные меры поддержки не выглядят достаточными.
Меры поддержки предпринимателей в случае частичной мобилизации:
Мобилизованные смогут сохранить бизнес, но легче от этого не становится - предпринимателей не освобождают от платежей, а дают лишь отсрочку. Бизнесмен вернется домой и получит лишь огромную задолженность по налогам, страховым взносам и кредитам, а также уголовное дело за задержку зарплаты.