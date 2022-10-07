День рождения Владимира Путина: какого числа 70-летие Президент РФ в 2022 году

Posted 6 октября 2022, 23:02
Published 6 октября 2022, 23:02
Modified 7 октября 2022, 03:15
Updated 7 октября 2022, 03:15
День рождения президента России Владимира Путина – 7 октября. Он родился в 1952 году в Ленинграде. Большая политическая карьера главы страны началась в конце 90-х годов. С поста президента Путин уходил лишь однажды – с 2008 по 2012 год. Президент проводит уже четвертый срок.
Первый визит президента в Новосибирск был 17 ноября 2000 года – в то время, в марте, он был избран президентом России. В столицу Сибири он приехал поучаствовать в мероприятиях по случаю 50-летия НГТУ, а также встретиться с учеными в Институте ядерной физики.
Второй визит был в январе 2005 года, где Путин встретился с представителем СО РАН Николаем Добрецовым. Третий визит состоялся в декабре этого же года – президент приехал на открытие театра оперы и балета после реконструкции.
Четвертый визит Путина в Новосибирск был в октябре 2007 года, накануне его 55-летия. Он встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В те дни работал четвертый Форум приграничных регионов России и Казахстана.
Пятый визит состоялся в марте 2013 года на авиационном заводе им. Чкалова. Путин осматривал многофункциональный бомбардировщик Су-34. Эти самолеты появились в небе Сирии. В честь 100-летия трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина Путин приехал к его памятнику, сказал речь и возложил цветы.
Шестой визит президента совпал с его очередным днем рождения и открытием Бугринского моста через Обь – 8 октября 2014 года.
Седьмой и восьмой визиты Владимира Путина в Новосибирск состоялись в 2018 году. В День российской науки, 8 февраля, глава государства пообщался с учеными в Академгородке. Обсуждались вопросы о достройке зданий НГУ и создании нового Центра синхротронного излучения.
А 28 августа Президент РФ выступил с речью на заседании международного форума «Технопром-2018». В тот же день он посетил школу №2 в городе Оби.