Первый визит президента в Новосибирск был 17 ноября 2000 года – в то время, в марте, он был избран президентом России. В столицу Сибири он приехал поучаствовать в мероприятиях по случаю 50-летия НГТУ, а также встретиться с учеными в Институте ядерной физики.