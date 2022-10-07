Еще 27 новосибирских автобусов переведут на новый формат работы

Это касается коммерческих перевозчиков. В настоящий момент по муниципальным контрактам работает всего три маршрута, пишет НГС.
Предполагается, что перевозчик перестанет зависеть от количества пассажиров, так как средства за работу ему начнут поступать от администрации.
Такое решение позволит решить проблему с интенсивностью движения транспорта, так как новосибирцы часто возмущены длительными интервалами между рейсами.
Напомним, что реконструкцию улицы Кедровой завершат в Новосибирске в 2022 году. Также мост через реку Ельцовка-1 закроют в Новосибирске до 11 октября. На объекте проведут ремонтные работы.