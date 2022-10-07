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Хозяева бросили лабрадора в новосибирском аэропорту «Толмачёво»

Сегодня, 02:20
Фото: Служба помощи животным "Белый пес"
В Новосибирске в аэропорту «Толмачево» владельцы бросили лабрадора, сняв с него ошейник. Об этом рассказали в группе помощи животным «Белый пес».

Оказалось, что хозяева животного оставили его в аэропорту и улетели. По каким причинам это было сделано – непонятно.

«В аэропорту Толмачево пассажиры оставили лабрадора и улетели. На камерах видно, как это произошло - они просто сняли ошейник и удалились на рейс. Несколько дней пес находился там. Одна из женщин забрала его к себе домой», — говорится в сообщении волонтеров.

После обследования в клинике, пес оказался здоровым. Его несколько раз пытались пристроить, но лабрадора возвращали обратно, так как не смогли ужиться с большой собакой дома.

Животное послушное, знает команды и даже сам идет мыть лапы. Сейчас пес снова уехал к другим хозяевам.  Напомним, что травмированной поездом собаке Дине нашли новых хозяев в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Животные#Аэропорт#Аэропорт Толмачево
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