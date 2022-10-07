Оказалось, что хозяева животного оставили его в аэропорту и улетели. По каким причинам это было сделано – непонятно.
«В аэропорту Толмачево пассажиры оставили лабрадора и улетели. На камерах видно, как это произошло - они просто сняли ошейник и удалились на рейс. Несколько дней пес находился там. Одна из женщин забрала его к себе домой», — говорится в сообщении волонтеров.
После обследования в клинике, пес оказался здоровым. Его несколько раз пытались пристроить, но лабрадора возвращали обратно, так как не смогли ужиться с большой собакой дома.
Животное послушное, знает команды и даже сам идет мыть лапы. Сейчас пес снова уехал к другим хозяевам. Напомним, что травмированной поездом собаке Дине нашли новых хозяев в Новосибирске.