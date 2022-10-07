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Известный артист Иван Ромашко скончался на 93-м году жизни в Новосибирске

Сегодня, 06:27
Фото: ВЕДОМОСТИ ЗАКСОБРАНИЯ НСО
Иван Ромашко 6 октября ушел из жизни в возрасте 92 лет – он является народным артистом РСФСР, лауреатом «Золотой Маски», драматургом, поэтом-песенником и почетным жителем Новосибирска.

Мужчина являлся одним из самых популярных и старейших артистов сибирской сцены – он более 60 лет дарил новосибирцам свой талант со сцены Новосибирского театра музыкальной комедии. Именно с этого места Иван Андреевич стал известным артистом и завоевал награды, которыми гордится весь город и даже вся страна.

Артист создал на новосибирской сцене образы, которые люди помнят до сих пор: полковника Богдана в «Весёлой вдове», Куделька в «Марице», помещика Мура Омского в «Свадьбе Кречинского», дона Джеромо в «Дне чудесных обманов», Луки Лукича в мюзикле «Инкогнито из Петербурга», князя Воляпюка в оперетте «Сильва», князя в музыкальной комедии «Ханума» и многие другие.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнование семье Ромашко и пожелал им сил и выдержки в такой тяжелый час. С такими же пожеланиями он обратился и к коллективу Новосибирского театра музыкальной комедии в связи с постигшей утратой.

#Александр Кондратьев#Общество#Культура#Театр#Артист#Смерть#Звезда#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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