Известный артист Иван Ромашко скончался на 93-м году жизни в Новосибирске

Артист создал на новосибирской сцене образы, которые люди помнят до сих пор: полковника Богдана в «Весёлой вдове», Куделька в «Марице», помещика Мура Омского в «Свадьбе Кречинского», дона Джеромо в «Дне чудесных обманов», Луки Лукича в мюзикле «Инкогнито из Петербурга», князя Воляпюка в оперетте «Сильва», князя в музыкальной комедии «Ханума» и многие другие.