Известный артист Иван Ромашко скончался на 93-м году жизни в Новосибирске

Мужчина являлся одним из самых популярных и старейших артистов сибирской сцены – он более 60 лет дарил новосибирцам свой талант со сцены Новосибирского театра музыкальной комедии. Именно с этого места Иван Андреевич стал известным артистом и завоевал награды, которыми гордится весь город и даже вся страна.
Артист создал на новосибирской сцене образы, которые люди помнят до сих пор: полковника Богдана в «Весёлой вдове», Куделька в «Марице», помещика Мура Омского в «Свадьбе Кречинского», дона Джеромо в «Дне чудесных обманов», Луки Лукича в мюзикле «Инкогнито из Петербурга», князя Воляпюка в оперетте «Сильва», князя в музыкальной комедии «Ханума» и многие другие.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнование семье Ромашко и пожелал им сил и выдержки в такой тяжелый час. С такими же пожеланиями он обратился и к коллективу Новосибирского театра музыкальной комедии в связи с постигшей утратой.