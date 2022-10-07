На выходных в Новосибирске закроют трамвайное движение на левом берегу

По данным муниципалитета, с 22 часов сегодняшнего дня ограничивают движение трамваем до 4 часов 10 октября. Это связано с временным переносом трамвайных путей при возведении опор в рамках строительства четвертого моста. На время ограничений движение транспорта будет организована по следующим маршрутам: