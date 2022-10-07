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На выходных в Новосибирске закроют трамвайное движение на левом берегу

Сегодня, 09:08
Фото: Эмилия Губарева
В пятницу, 8 октября на площади Труда закрывают трамвайное движение, о чем ранее сообщали в мэрии города.

По данным муниципалитета, с 22 часов сегодняшнего дня ограничивают движение трамваем до 4 часов 10 октября. Это связано с временным переносом трамвайных путей при возведении опор в рамках строительства четвертого моста. На время ограничений движение транспорта будет организована по следующим маршрутам:

№ 15 «Бугринская роща – Юго-Западный ж/м» – в прямом и обратном направлениях: конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса (для разворота и движения в обратном направлении);

№ 18 «Юго-Западный ж/м – Пос. Чемской» – в обратном и прямом направлениях: конечный остановочный пункт «Пос. Чемской», ул. Петухова, площадь им. Кирова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса (для разворота и движения в обратном направлении).

Маршрут № 8 «Микрорайон «Чистая Слобода» – Ул. Титова» закроют.

Напомним, что проезд Энергетиков перекроют до 11 октября. Также реконструкцию улицы Кедровой завершат в 2022 году. Также мост через реку Ельцовка-1 закроют в Новосибирске до 11 октября. На объекте проведут ремонтные работы. 

#Общество#Город#Транспорт#2022#Дороги#Эмилия Каплунская
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