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Новосибирцы до 30 лет стали чаще обращаться к психологам из-за частичной мобилизации

Сегодня, 06:50
Фото: atas.info
Молодые жители Новосибирской области активнее ищут помощи у психологов из-за частичной мобилизации. Но при этом данная ситуация ещё не достигла уровня ажиотажа, вызванного COVID-19.

Как рассказала Atas.info специалист Центра бесплатной психологической помощи «Я Актив!» в Новосибирске Елена Жилина, чаще к ним обращались по вопросам, связанным с коронавирусом. Частичная мобилизация тревожит в основном призывников до 30 лет и их родных.

«Не могу сказать, что народ обострился по поводу частичной мобилизации. Нагрузка больше идет на военкоматы, чтобы не было неправильных повесток. К нам, конечно, обращаются за помощью по этому поводу, но с ковидом было заявок больше. У людей была ситуация неопределенности, поэтому уровень страха из-за инфекции был выше. Сейчас к призывам сибиряки подходят ответственно и считывают эту информацию немного по-другому. Многие понимают, что участие – это необходимость, готовы пойти, если призову. Ими движет ответственность за семью, за страну», - пояснила психолог Елена.

По словам эксперта, паники и страха у большинства мобилизованных нет. Это больше касается мужчин в возрасте от 30 лет. Те, кто моложе ещё чувствуют неуверенность в себе, поэтому среди них много сбежавших из страны.

«Это показатель уровня зрелости мужчин, нации в целом. Он достаточно высокий. Сложнее молодым парням до 30 лет. Они до сих пор приобретают жизненные навыки, слушают мнение родителей - и это нормально. Им нужно донести плюсы частичной мобилизации: обретение навыков выживания, обращения с оружием, работы в команде, понимание дисциплины. Это всё им поможет в дальнейшем», - пояснила Жилина.

Напомним, ранее в Новосибирской области разработали пакет мер поддержки семей мобилизованных. В него входят скидки за услуги ЖКХ и школьное питание, а также помощь с местами в детсадах и школах.  

#Алина Шефер#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Военные#Психолог
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