По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Фрунзе. За рулем автомобиля Toyota Lite Ace ехал 73-летний мужчина. В один момент пенсионер не справился с управлением машины и сбил двух девочек, которые шли по тротуару вместе с мамой.
Пострадавшим по 6 и 8 лет. Одна девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. За ее жизнь борется бригада врачей. Второй ребенок доставлен в отделение нейрохирургии Детской клинической больницы №1.
Напомним, что по сообщению свидетелей, инцидент произошел в 12:43. На пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской автомобилист сбил пешеходов. Что стало причиной этому – неизвестно.