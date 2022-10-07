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Пенсионер задавил двух детей на глазах у матери в Новосибирске – девочка в реанимации

Сегодня, 09:45
Фото: ГИБДД по региону

Автомобилист сбил двух девочек в Новосибирске на глазах у матери

Названы подробности аварии, где водитель сбил пешеходов на тротуаре – пострадало два ребенка, о чем сообщают в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Фрунзе. За рулем автомобиля Toyota Lite Ace ехал 73-летний мужчина. В один момент пенсионер не справился с управлением машины и сбил двух девочек, которые шли по тротуару вместе с мамой.

Пострадавшим по 6 и 8 лет. Одна девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. За ее жизнь борется бригада врачей. Второй ребенок доставлен в отделение нейрохирургии Детской клинической больницы №1.

Напомним, что по сообщению свидетелей, инцидент произошел в 12:43. На пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской автомобилист сбил пешеходов. Что стало причиной этому – неизвестно.

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