По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Фрунзе. За рулем автомобиля Toyota Lite Ace ехал 73-летний мужчина. В один момент пенсионер не справился с управлением машины и сбил двух девочек, которые шли по тротуару вместе с мамой.