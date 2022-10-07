atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября 2022, 04:43

Published 7 октября 2022, 04:43

Modified 7 октября 2022, 04:43

Updated 7 октября 2022, 04:43

Под Новосибирском мужчина вывез земляка в лес и пугал его обрезом

Под Новосибирском мужчина вывез земляка в лес и пугал его обрезом

7 октября 2022, 04:43
Фото: 1MI.
В Новосибирской области под суд пойдет мужчина за то, что пугал своего земляка обрезом, сообщили в СУ СК по НСО.

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Шайдурово Ордынского района. В июне 2022 года сибиряку подарил незнакомец обрез. Он спрятал оружие в собачьей будке.

В августе, обвиняемый стал угрожать оружием своему земляку. Он приказал ему сесть в машину и отвез в лес. Однако потерпевшему удалось убежать, а в след ему прогремел выстрел. Трагедии удалось избежать, так как стрелял новосибирец не по цели.

Полицейские нашли сбежавшего мужчину. Тот признался в содеянном. В настоящий момент сибиряк находится под подпиской о невыезде. Его дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.  

#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Город#Происшествия#2022#Новосибирская область#Суд#Полиция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика