В августе, обвиняемый стал угрожать оружием своему земляку. Он приказал ему сесть в машину и отвез в лес. Однако потерпевшему удалось убежать, а в след ему прогремел выстрел. Трагедии удалось избежать, так как стрелял новосибирец не по цели.