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Под Новосибирском мужчина вывез земляка в лес и пугал его обрезом

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI
В Новосибирской области под суд пойдет мужчина за то, что пугал своего земляка обрезом, сообщили в СУ СК по НСО.

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Шайдурово Ордынского района. В июне 2022 года сибиряку подарил незнакомец обрез. Он спрятал оружие в собачьей будке.

В августе, обвиняемый стал угрожать оружием своему земляку. Он приказал ему сесть в машину и отвез в лес. Однако потерпевшему удалось убежать, а в след ему прогремел выстрел. Трагедии удалось избежать, так как стрелял новосибирец не по цели.

Полицейские нашли сбежавшего мужчину. Тот признался в содеянном. В настоящий момент сибиряк находится под подпиской о невыезде. Его дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.  

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Город#Происшествия#Новосибирская область#2022#Суд#Полиция
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