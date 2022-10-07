По данным следствия, инцидент произошел в поселке Шайдурово Ордынского района. В июне 2022 года сибиряку подарил незнакомец обрез. Он спрятал оружие в собачьей будке.
В августе, обвиняемый стал угрожать оружием своему земляку. Он приказал ему сесть в машину и отвез в лес. Однако потерпевшему удалось убежать, а в след ему прогремел выстрел. Трагедии удалось избежать, так как стрелял новосибирец не по цели.
Полицейские нашли сбежавшего мужчину. Тот признался в содеянном. В настоящий момент сибиряк находится под подпиской о невыезде. Его дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.