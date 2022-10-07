Популярное реалити-шоу «Беременна в 16» покажут в кинотеатрах Новосибирска

Напомним, что участница шоу «Пацанки» из Новосибирска рассказала свою историю. Идея рассказала, что родители ее унижали, а отец и вовсе стыдился своего ребенка. В 14 лет она сбежала из дома и сменила имя. Сибирячка перебралась в Москву и поступила в колледж. Только вот о жизни в Новосибирске девушка не хочет даже вспоминать.