Популярное реалити-шоу «Беременна в 16» покажут в кинотеатрах Новосибирска

Posted 7 октября 2022, 05:15
Published 7 октября 2022, 05:15
Modified 7 октября 2022, 05:15
Updated 7 октября 2022, 05:15
Шоу «Беременна в 16» - это передача о молодых людях, которые в подростковом возрасте стали родителями. Премьерные серии покажут и в кинотеатрах Новосибирска.
Показ начнется с 10 ноября в кинотеатрах «Синема Парк» в ТРК «Ройял Парк» и в МФК «Сан Сити», пишет НГС. Новосибирцы смогут увидеть новые серии раньше телезрителей.
Напомним, что участница шоу «Пацанки» из Новосибирска рассказала свою историю. Идея рассказала, что родители ее унижали, а отец и вовсе стыдился своего ребенка. В 14 лет она сбежала из дома и сменила имя. Сибирячка перебралась в Москву и поступила в колледж. Только вот о жизни в Новосибирске девушка не хочет даже вспоминать.