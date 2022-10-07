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Популярное реалити-шоу «Беременна в 16» покажут в кинотеатрах Новосибирска

Сегодня, 05:15
Фото: 1MI
В ноябре в новосибирских кинотеатрах покажут известное шоу «Беременная в 16», о чем рассказала пресс-атташе телеканала «Ю».

Шоу «Беременна в 16» - это передача о молодых людях, которые в подростковом возрасте стали родителями. Премьерные серии покажут и в кинотеатрах Новосибирска.

Показ начнется с 10 ноября в кинотеатрах «Синема Парк» в ТРК «Ройял Парк» и в МФК «Сан Сити», пишет НГС. Новосибирцы смогут увидеть новые серии раньше телезрителей.

Напомним, что участница шоу «Пацанки» из Новосибирска рассказала свою историю. Идея рассказала, что родители ее унижали, а отец и вовсе стыдился своего ребенка. В 14 лет она сбежала из дома и сменила имя. Сибирячка перебралась в Москву и поступила в колледж. Только вот о жизни в Новосибирске девушка не хочет даже вспоминать.  

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Кино
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