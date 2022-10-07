Реконструкцию улицы Кедровой завершат в Новосибирске в 2022 году

Подрядчик почти завершил укладку покрытия в нижних слоях. Верхний слой еще не начали, но сделают его уже к 25 октября. Кроме того, продолжается строительство водопроводной, ливневой и напорной канализаций. Также подрядчик приводит в порядок тротуары.