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Реконструкцию улицы Кедровой завершат в Новосибирске в 2022 году

Сегодня, 03:25
Фото: 1MI
В Новосибирске близится к завершению ремонт улицы Кедровой, о чем сообщили в мэрии.

Улица Кедровая – важная часть инфраструктуры, так как является выездом из города. Все работы по реконструкции были рассчитаны на 4 года. Дорогу расширяли с двух полос до четырех.

Подрядчик почти завершил укладку покрытия в нижних слоях. Верхний слой еще не начали, но сделают его уже к 25 октября. Кроме того, продолжается строительство водопроводной, ливневой и напорной канализаций. Также подрядчик приводит в порядок тротуары.  

Напомним, что мост через реку Ельцовка-1 закроют в Новосибирске до 11 октября. На объекте проведут ремонтные работы. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Ремонт#Дороги
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