Реконструкцию улицы Кедровой завершат в Новосибирске в 2022 году

Улица Кедровая – важная часть инфраструктуры, так как является выездом из города. Все работы по реконструкции были рассчитаны на 4 года. Дорогу расширяли с двух полос до четырех.
Подрядчик почти завершил укладку покрытия в нижних слоях. Верхний слой еще не начали, но сделают его уже к 25 октября. Кроме того, продолжается строительство водопроводной, ливневой и напорной канализаций. Также подрядчик приводит в порядок тротуары.
Напомним, что мост через реку Ельцовка-1 закроют в Новосибирске до 11 октября. На объекте проведут ремонтные работы.