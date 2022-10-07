Рост продаж напитков крепче 9 градусов за 8 месяцев 2022 года составил 8,4%, а в особенности начали производить больше ликерных вин, игристых вин и водки. Слабоалкогольные напитки стали продаваться больше на 66,6%. «Новые Известия» разобрались, каковы перспективы легализации параллельного импорта алкоголя, и не представляет ли он опасность для потребителей.
Поставки в известные торговые сети в РФ настоящего шампанского полностью прекращены, поставки виски сократились на 70%, французского коньяка и пива – на 60%. А вот спрос на алкогольную продукцию растет. Многие надеются на параллельный импорт, но пока этого в ближайшее время не произойдет из-за того, что политики и потребители не могут решить, как это правильно делать.
Самое большое снижение импорта произошло в категориях крепкого алкоголя, которые сложно заменить отечественными продуктами - виски, коньяк, джин, текила. Наладить российское производство этих напитков в необходимых объемах невозможно из-за нехватки импортного сырья, производственного оборудования и технологий. Есть риск, что при недоступности привычных брендов в легальной рознице, потребители начнут искать их в «теневых» каналах.
Директор по развитию компании LADOGA Дмитрий Исаченков считает, что есть масса достойных альтернатив покинувшим Россию брендам. Ушедшие бренды Шампани в некоторой части смогут заменить поставщики из этого региона. Во Франции, например, можно обратиться к креману и бланкету, в Испании – к каве, а в Австрии – к зекту. Все они сделаны по той же технологии, но в других винодельческих регионах и являются более доступными по цене.
Эксперт отметил, что импорт игристых вин из Шампани полностью не прекратился. Их компания ввезет до конца года 80 тысяч бутылок, что в 4 раза больше, чем по итогам прошлого года.
Сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital VED Анна Фомичева считает, что параллельный импорт может открыть двери для продукции неопределённого качества.
Стоит отметить, что глава Минпромторга Денис Мантуров призвал легализовать параллельный импорт, чтобы к Новому Году 2023 полки магазинов не были пустыми. Этот вопрос должен быть решен до конца сентября, но уже октябрь, а решения всё нет.
В итоге стало понятно, что в ближайшее время разрешения параллельного импорта алкоголя можно не ждать. Слишком много противоречий и среди участников рынка, и в правительстве.