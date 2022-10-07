Директор по развитию компании LADOGA Дмитрий Исаченков считает, что есть масса достойных альтернатив покинувшим Россию брендам. Ушедшие бренды Шампани в некоторой части смогут заменить поставщики из этого региона. Во Франции, например, можно обратиться к креману и бланкету, в Испании – к каве, а в Австрии – к зекту. Все они сделаны по той же технологии, но в других винодельческих регионах и являются более доступными по цене.