Известно, что собака Дина выпрыгнула из поезда, на котором ехала хозяйка, а затем он тронулся. Подножку уже убрали, поэтому ей никак не удалось забежать обратно. У питомца травмировались лапы.
После инцидента владелица животного отказалась от пса, объяснив, что ей инвалид не нужен. А потом и вовсе заявила об усыплении, хотя собака фактически здорова, а лапы ее заживут.
В итоге волонтеры самостоятельно нашли деньги на операцию. После огласки этой истории было немало неравнодушных людей, которые хотели забрать собачку Дину к себе. Так и случилось. Нового хозяина уже нашли. Напомним, что подробности произошедшего рассказали свидетели.