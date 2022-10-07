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Травмированной поездом собаке Дине нашли новых хозяев в Новосибирске

Сегодня, 01:18
Фото: ранее предоставил герой публикации
В Новосибирске нашли хозяев собаке, которая выпрыгнула из поезда и осталась без части лап.

Известно, что собака Дина выпрыгнула из поезда, на котором ехала хозяйка, а затем он тронулся. Подножку уже убрали, поэтому ей никак не удалось забежать обратно. У питомца травмировались лапы.

После инцидента владелица животного отказалась от пса, объяснив, что ей инвалид не нужен. А потом и вовсе заявила об усыплении, хотя собака фактически здорова, а лапы ее заживут.

В итоге волонтеры самостоятельно нашли деньги на операцию. После огласки этой истории было немало неравнодушных людей, которые хотели забрать собачку Дину к себе. Так и случилось. Нового хозяина уже нашли. Напомним, что подробности произошедшего рассказали свидетели. 

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