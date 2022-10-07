В Новосибирске две цыганки сорвали с пенсионерки золотые серьги

Инцидент произошел, по словам пенсионерки, 1 октября на улице Переездной. К ней подбежали две женщины цыганской внешности и сорвали с ушей золотые серьги. Потом они сбежали.
Полиция опубликовала ориентировку на подозреваемых. Судя по приметам, одной цыганке на вид около 25 лет, высокого роста, черные волосы. Одета в серую куртку.
Другая женщина на вид в возрасте 70 лет, рост около 170 см, плотного телосложения, седые волосы, носит на голове платок серого цвета. Была одета в плащ тёмного серого цвета.