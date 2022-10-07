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В Новосибирске две цыганки сорвали с пенсионерки золотые серьги

Сегодня, 09:26
Фото: stan.kz
Пожилая женщина заявила в полицию на ограбивших её цыганок в Заельцовском районе Новосибирска. Сотрудники ГУ МВД региона объявили их в розыск.

Инцидент произошел, по словам пенсионерки, 1 октября на улице Переездной. К ней подбежали две женщины цыганской внешности и сорвали с ушей золотые серьги. Потом они сбежали.

Полиция опубликовала ориентировку на подозреваемых. Судя по приметам, одной цыганке на вид около 25 лет, высокого роста, черные волосы. Одета в серую куртку.

Другая женщина на вид в возрасте 70 лет, рост около 170 см, плотного телосложения, седые волосы, носит на голове платок серого цвета. Была одета в плащ тёмного серого цвета.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кража#Полиция
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