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В Новосибирске установили наполовину отреставрированный памятник Ленину

Сегодня, 11:33
Фото: Анна Терешков/телеграм-канал
Памятник Ленину вернули на прежнее место после месячной реставрации в поселок Пашино под Новосибирском. Однако местные жители успели заметить, что он покрашен только на половину.

О возвращении памятника рассказала в своем Telegram-канале вице-мэр Анна Терешкова. Также она упомянула, что сейчас идут работы по благоустройству сквера «Гвардейский», где и установили памятник революционеру Владимиру Ильичу.

«Памятник увезли на реставрацию 7 сентября. Но сейчас видно, что работа как-бы не завершена до конца. Ленин перекрашен только на половину. Тело отливает бронзой, а ноги остались цвета камня», - отмечают новосибирцы в разговоре с Atas.info.

Напомним, ранее на реставрацию забрали стелу героям Великой Отечественной войны, которая стояла у ТРЦ в Новосибирске. А на место её вернули с грандиозным скандалом.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Памятник
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