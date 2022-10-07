В Новосибирске установили наполовину отреставрированный памятник Ленину

О возвращении памятника рассказала в своем Telegram-канале вице-мэр Анна Терешкова. Также она упомянула, что сейчас идут работы по благоустройству сквера «Гвардейский», где и установили памятник революционеру Владимиру Ильичу.
«Памятник увезли на реставрацию 7 сентября. Но сейчас видно, что работа как-бы не завершена до конца. Ленин перекрашен только на половину. Тело отливает бронзой, а ноги остались цвета камня», - отмечают новосибирцы в разговоре с Atas.info.
Напомним, ранее на реставрацию забрали стелу героям Великой Отечественной войны, которая стояла у ТРЦ в Новосибирске. А на место её вернули с грандиозным скандалом.