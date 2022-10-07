Валерий Лимаренко: Строим спортивные объекты, чтобы спорт стал нормой жизни в регионе

На территории Сахалинской области возможно проведение спортивных соревнований высокого международного уровня по целому ряду дисциплин. Это стало возможным благодаря строительству и модернизации спортивной инфраструктуры, чему островные власти уделяют особое внимание.
Так, в ходе недавно прошедшего в Южно-Сахалинске форума «Нефть и газ Сахалина», был заложен символический первый камень в основание универсального спортивного зала. Финансирование строительства спортивного объекта взяла на себя компания «Газпром», сообщает портал Sakh.online.
На торжественной церемонии заложения камня губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что развитие нефтегазового комплекса — это не только рост экономики региона, новые рабочие места и поступление в региональные и местные бюджеты, но и расширение социальных возможностей для местных жителей. Повышение комфортности проживания в регионе — одна из главных задач губернатора и правительства области. В том числе и развитие спортивной инфраструктуры, чтобы жители имели возможность активно заниматься спортом и физической культурой.
«В стенах нового спортзала будут развиваться не только игровые виды спорта, но и гимнастика. Объект будет соответствовать всем мировым стандартам для подготовки спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня», — подчеркнул Валерий Лимаренко.
Отметим, на территории области расположено шесть современных объектов спорта, которые позволяют проводить тренировки и спортивные соревнования международного уровня. Это: Волейбольный центр, многофункциональный спортивный центр «Кристалл», биатлонный комплекс «Триумф» с европейскими мишенными установками, на базе которого ежегодно проводятся турниры. «Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» привлекает не только профессиональных лыжников и сноубордистов, но и всех, кто только намеревается приобщиться к спорту, и просто прекрасно провести время на природе. На базе учебно-тренировочного центра «Восток» есть возможность проводить турниры по баскетболу, играть в футбол, хоккей, заниматься фигурным катанием. Здесь уже начались тренировки кёрлингистов. Водноспортивный комплекс «Аква-Сити» — крупнейший на Дальнем Востоке многофункциональный спортивный центр. Его главный бассейн соответствует требованиям международной федерации водных видов спорта.