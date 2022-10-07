Валерий Лимаренко: Строим спортивные объекты, чтобы спорт стал нормой жизни в регионе

Отметим, на территории области расположено шесть современных объектов спорта, которые позволяют проводить тренировки и спортивные соревнования международного уровня. Это: Волейбольный центр, многофункциональный спортивный центр «Кристалл», биатлонный комплекс «Триумф» с европейскими мишенными установками, на базе которого ежегодно проводятся турниры. «Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» привлекает не только профессиональных лыжников и сноубордистов, но и всех, кто только намеревается приобщиться к спорту, и просто прекрасно провести время на природе. На базе учебно-тренировочного центра «Восток» есть возможность проводить турниры по баскетболу, играть в футбол, хоккей, заниматься фигурным катанием. Здесь уже начались тренировки кёрлингистов. Водноспортивный комплекс «Аква-Сити» — крупнейший на Дальнем Востоке многофункциональный спортивный центр. Его главный бассейн соответствует требованиям международной федерации водных видов спорта.