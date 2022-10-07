Власти Новосибирска установили границы запрета торговли алкоголем

Продажу спиртного в России, включая столицу Сибири, регулируют в рамках ФЗ № 171 от 22.11.1995. Ещё в 2020 году местные власти установили дополнительные ограничения на торговлю такими напитками.
Так, на основании постановления мэрии Новосибирска от 30.09.2022 № 3554 были определены границы, в зонах которых нельзя продавать в розницу алкогольную продукцию.
Эти расстояния определяются следующим образом:
Кроме того, ограничена продажа алкоголем на территориях возле жилых домов. В этой зоне не допускается торговля в заведениях общепита, которые обслуживают клиентов на площади менее 50 кв. метров и на расстоянии 50 метров от стены многоэтажки по кратчайшему расстоянию по прямой (радиусу).