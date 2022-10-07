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Власти Новосибирска установили границы запрета торговли алкоголем

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI
Мэрия Новосибирска объяснила, на каком расстоянии от зданий запрещено продавать алкоголь. Постановление о границах такой торговли подписал мэр Анатолий Локоть.

Продажу спиртного в России, включая столицу Сибири, регулируют в рамках ФЗ № 171 от 22.11.1995. Ещё в 2020 году местные власти установили дополнительные ограничения на торговлю такими напитками.

Так, на основании постановления мэрии Новосибирска от 30.09.2022 № 3554 были определены границы, в зонах которых нельзя продавать в розницу алкогольную продукцию.

  • Запрещена торговля алкоголем на расстоянии 50 метров от входа в здание, границы которой обозначены ограждением.
  • На расстоянии 25 метров от входа для посетителей на объект при оказании услуг общественного питания.

Эти расстояния определяются следующим образом:

  • Если к объекту нет прилегающей обособленной территории;
  • При наличии территории - от входа для посетителей на обособленную территорию по кратчайшему расстоянию по прямой (радиусу);
  • Есть нескольких входов для посетителей в здание или на обособленную территорию – от каждого входа для посетителей по кратчайшему расстоянию по прямой (радиусу);
  • При размещении объектов, являющихся помещениями в одном здании рестораном или кафе – по кратчайшему маршруту движения от входа для посетителей в объект до входа для посетителей в торговый объект, исходя из сложившейся системы пешеходных путей.

Кроме того, ограничена продажа алкоголем на территориях возле жилых домов. В этой зоне не допускается торговля в заведениях общепита, которые обслуживают клиентов на площади менее 50 кв. метров и на расстоянии 50 метров от стены многоэтажки по кратчайшему расстоянию по прямой (радиусу).

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алкоголь#Продажа
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