Власти Новосибирска установили границы запрета торговли алкоголем

Кроме того, ограничена продажа алкоголем на территориях возле жилых домов. В этой зоне не допускается торговля в заведениях общепита, которые обслуживают клиентов на площади менее 50 кв. метров и на расстоянии 50 метров от стены многоэтажки по кратчайшему расстоянию по прямой (радиусу).