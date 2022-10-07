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Волонтеры участвуют в субботниках РЭО в честь Путина

Сегодня, 13:46
Фото: reo.ru
При поддержке Российского экологического оператора (РЭО) с 6 по 8 октября в ряде регионов страны проходят субботники в рамках акции «Чисто по-русски». Мероприятия приурочены к юбилею президента РФ Владимира Путина.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, в России всего за три года образовалась целая новая отрасль, которой помогает государство и которая продолжает развиваться, несмотря на геополитику. Он отметил, за рубежом зеленая повестка “сдулась” с приходом перемен, пишет rostovgazeta.ru.

 

«Наименьшее, что мы можем для президента в этот день, — это сделать нашу страну еще чище», — сказал Буцаев.

 

В рамках проекта в Ростовской, Магаданской и Челябинской областях, а также Удмуртии и Якутии пройдут экологические мероприятия просветительского толка. Там волонтеры-экологи проведут лекции и мастер-классы по сортировке отходов и экологичному образу жизни, а также расскажут об использовании вторсырья в современной архитектуре.

 

Помимо этого, будут организованы традиционные осенние озеленительные мероприятия. В Вологодской и Липецкой областях волонтеры высадят деревья в парках и детских садах. Также в Липецкой области пройдет плоггинг-забег на Привокзальных прудах.

 

Экоакция «Миллион – Родине!» пройдет в Свердловской области и Крыму. Там активисты проведут мероприятия по сбору макулатуры.

 

Как отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко, эковолонтерство в молодежной среде имеет большое значение в экопросвещении и формировании новой культуры потребления, заботе об окружающей среде. 

 

По его словам, РЭО планирует до конца текущего года объединить 10 тысяч активистов из 70 регионов страны. Молодых людей будут знакомить с современной системой обращения с ТКО, проведут для них экскурсии на объекты инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе заводы по переработке отходов.

 

Инициатива проведения акции принадлежит волонтерам-экологам. Идею поддержал Общероссийский народный фронт.

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