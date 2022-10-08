Автомобильная пробка заполонила Димитровский мост в Новосибирске

По данным сервиса 2ГИС, ситуация на мосту действительно сложная – там пробка оценивается в 6 баллов. Также подобная ситуация на пл. Труда и проезде Энергетиков. Все это связано с многочисленным авариями и перекрытиями движений.



Стоит отметить, что с 8 по 11 октября будут перекрывать движение по проезду Энергетиков с 23:00 до 05:00 утра из-за работ по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения четвертого моста.