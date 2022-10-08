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Автомобильная пробка заполонила Димитровский мост в Новосибирске

Сегодня, 12:52
Фото: atas.info
Автомобилисты из Новосибирска 8 октября столкнулись с проблемой езды на левый берег, ведь на Димитровском мосту образовалась огромная пробка. Информацию Atas.info предоставил очевидец.

«Автомобили двигаются со скоростью 10 километров в минуту – это безобразие. Такое происходит даже тогда, когда еще снег не выпал, а что будет дальше?», - задается вопросом читатель. 

По данным сервиса 2ГИС, ситуация на мосту действительно сложная – там пробка оценивается в 6 баллов. Также подобная ситуация на пл. Труда и проезде Энергетиков. Все это связано с многочисленным авариями и перекрытиями движений.
 
Стоит отметить, что с 8 по 11 октября будут перекрывать движение по проезду Энергетиков с 23:00 до 05:00 утра из-за работ по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения четвертого моста.

#Александр Кондратьев#Транспорт#Новосибирск#Пробка#Автомобили#Затор#Дороги
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