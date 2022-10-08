Два грузовых автомобиля сгорели из-за провала грунта в Новосибирске

«Произошел дефект на трубопроводе по улице Кропоткина. Из-за размыва грунта просел асфальт, и автомобиль аварийно-выездной бригады СГК провалился передними колесами в яму. Затем горящий грузовик врезался в спецавтомобиль бригады теплосетевого подразделения», - уточнили в компании.
На место происшествия незамедлительно приехали пожарные, которые потушили оба транспортных средства. Автомобилю СГК повезло – у него незначительные повреждения, а вот другой пострадал больше.
Пострадавших на месте ДТП нет, а виновника всего этого – трубопровод, оперативно перекрыли. Теперь идут работы по устранению дефекта на трубе.