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Два грузовых автомобиля сгорели из-за провала грунта в Новосибирске

Сегодня, 12:32
Фото: АСТ-54
В Новосибирске автомобили СГК и бригады теплосетевого подразделения столкнулись из-за провала грунта после прорыва трубы – они от этого загорелись и пострадали. Информацию Atas.info предоставили в Сибирской генерирующей компании.

«Произошел дефект на трубопроводе по улице Кропоткина. Из-за размыва грунта просел асфальт, и автомобиль аварийно-выездной бригады СГК провалился передними колесами в яму. Затем горящий грузовик врезался в спецавтомобиль бригады теплосетевого подразделения», - уточнили в компании.

На место происшествия незамедлительно приехали пожарные, которые потушили оба транспортных средства. Автомобилю СГК повезло – у него незначительные повреждения, а вот другой пострадал больше.

Пострадавших на месте ДТП нет, а виновника всего этого – трубопровод, оперативно перекрыли. Теперь идут работы по устранению дефекта на трубе. 

Фото: АСТ-54
#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Пожар
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