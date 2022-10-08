Холода и снежные дожди придут в Новосибирск через несколько дней

Как прогнозируют синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 10 октября, в городе ожидается потепление до +10…+12 °C. А на следующий день температура воздуха начнет экстремально снижаться.
По данным Gismeteo, с 11 по 16 октября в среднем столбики термометра поднимутся до +7 до +13 °C. Можно ждать кратковременные дожди 12 октября и штормовой ветер с порывами до 15 м/с 11 числа.
Солнышко новосибирцы смогут увидеть на следующих выходных. Однако полагаться на то, что оно будет согревать не стоит. В эти дни ударят по мегаполису заморозки до -1 по Цельсию.
Стоит отметить, сервис Яндекс.Погода обещает, что снег снова выпадет в Новосибирске 23 октября. В этот раз он покроет город полностью и задержится на долго.