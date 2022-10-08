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Холода и снежные дожди придут в Новосибирск через несколько дней

Сегодня, 05:45
Фото: 1MI
Теплые дни сменят заморозки и метели в Новосибирске уже на следующей неделе. Такой неблагоприятный прогноз с 10 октября дают онлайн сервисы погоды.

Как прогнозируют синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 10 октября, в городе ожидается потепление до +10…+12 °C. А на следующий день температура воздуха начнет экстремально снижаться.

По данным Gismeteo, с 11 по 16 октября в среднем столбики термометра поднимутся до +7 до +13 °C. Можно ждать кратковременные дожди 12 октября и штормовой ветер с порывами до 15 м/с 11 числа.  

Солнышко новосибирцы смогут увидеть на следующих выходных. Однако полагаться на то, что оно будет согревать не стоит. В эти дни ударят по мегаполису заморозки до -1 по Цельсию.

Стоит отметить, сервис Яндекс.Погода обещает, что снег снова выпадет в Новосибирске 23 октября. В этот раз он покроет город полностью и задержится на долго.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода
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