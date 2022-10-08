Новосибирские волонтеры собирают продукты и вещи для беженцев ЛНР и ДНР

«Сейчас необходимы определенные продукты, также смеси для детей. Средства для личной гигиены, бытовая техника и другие различные вещи для быта», - сообщила сотрудница Российского «Красного креста».
По указанию волонтеров, продукты должны быть длительного хранения и не в стеклянных тарах. Это прежде всего крупы, макароны, консервы, печенье.
Также требуется следующее для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик:
«Ещё нужны всегда шампуни, мыло, зубная паста, порошки. Одежда на детей и взрослых, книги и игрушки».
Волонтеры просят всех желающих принести большую посылку обращаться по адресу Мичурина, 12. Основной пункт приема работает на Писарева, 4 с 16.00 до 20.00.