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Новосибирские волонтеры собирают продукты и вещи для беженцев ЛНР и ДНР

Сегодня, 06:20
Фото: 1MI
Сбор гуманитарной помощи для беженцев ЛНР и ДНР продолжается в Новосибирске. Список необходимых продуктов и вещей предоставили Atas.info волонтеры регионального отделения «Красного креста».
«Сейчас необходимы определенные продукты, также смеси для детей. Средства для личной гигиены, бытовая техника и другие различные вещи для быта», - сообщила сотрудница Российского «Красного креста».

По указанию волонтеров, продукты должны быть длительного хранения и не в стеклянных тарах. Это прежде всего крупы, макароны, консервы, печенье.

Также требуется следующее для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик:

  • Детское питание - молочные и безмолочные для детей 0 и 3 лет, а также каши, соки, пюре, смеси
  • Подгузники всех размеров от 0 до 6, впитывающие детские пеленки. Тоже самое для лежачих пенсионеров.
  • Постельные и душевые принадлежности - одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки.
  • Кухонная утварь и бытовая техника (кастрюли, сковородки, посуда, тазики)
«Ещё нужны всегда шампуни, мыло, зубная паста, порошки. Одежда на детей и взрослых, книги и игрушки».

Волонтеры просят всех желающих принести большую посылку обращаться по адресу Мичурина, 12. Основной пункт приема работает на Писарева, 4 с 16.00 до 20.00.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация на Украине#Дети#Беженцы
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