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Сроки контрактов с мобилизованными назвали юристы ОНФ в Новосибирске

Сегодня, 05:01
Фото: atas.info
Специалисты отделения «Народного фронта» сообщили о сроках контрактов мобилизованных. Оказалось, этим вопросом интересуется практически каждый 3-й призывник или его родственник.

Также многие интересуются, какой статус имеют солдаты, призванные в рамках частичной мобилизации. Они, по словам юристов ОНФ, контрактники.

Сроки службы по контракту устанавливает только президент России Владимир Путин. Они могут действовать до конца спецоперации.

В связи с этим призывник имеет право сохранить свое рабочее место, пока не вернется со службы. В этом ему должен оказать содействие работодатель. И не важно, когда такой сотрудник выйдет снова на работу.

Все права мобилизованного можно почитать ниже:  

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