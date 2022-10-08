Сроки контрактов с мобилизованными назвали юристы ОНФ в Новосибирске

Также многие интересуются, какой статус имеют солдаты, призванные в рамках частичной мобилизации. Они, по словам юристов ОНФ, контрактники.
Сроки службы по контракту устанавливает только президент России Владимир Путин. Они могут действовать до конца спецоперации.
В связи с этим призывник имеет право сохранить свое рабочее место, пока не вернется со службы. В этом ему должен оказать содействие работодатель. И не важно, когда такой сотрудник выйдет снова на работу.
Все права мобилизованного можно почитать ниже: