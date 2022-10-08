Три иномарки устроили жесткое ДТП недалеко от Большевистской в Новосибирске

По словам очевидцев, на место аварии приезжала карета скорой помощи. Есть пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ГИБДД Новосибирска.
Установлено, что 21-летний водитель «Ниссана» выезжая с Большевистской в сторону улицы Днепрогэссовской врезался в «Линкольн». Эту иномарку от удара занесло в «Хонду».
«Пострадали водители двух легковушек (Nissan и Honda). Также пассажирка последнего автомобиля. Их госпитализировали», - рассказала пресс-секретарь ГИБДД города Татьяна Зверева.
На место ДТП выезжали инспекторы. Они продолжают выяснять все детали аварии.