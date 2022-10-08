Три иномарки устроили жесткое ДТП недалеко от Большевистской в Новосибирске

Тройное ДТП произошло недалеко от улицы Большевистской в Новосибирске в ночь на 8 октября. Там столкнулись «Ниссан Блюбирд», «Хонда Шатл» и представительский автомобиль «Линкольн».

По словам очевидцев, на место аварии приезжала карета скорой помощи. Есть пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ГИБДД Новосибирска. Установлено, что 21-летний водитель «Ниссана» выезжая с Большевистской в сторону улицы Днепрогэссовской врезался в «Линкольн». Эту иномарку от удара занесло в «Хонду». «Пострадали водители двух легковушек (Nissan и Honda). Также пассажирка последнего автомобиля. Их госпитализировали», - рассказала пресс-секретарь ГИБДД города Татьяна Зверева. На место ДТП выезжали инспекторы. Они продолжают выяснять все детали аварии.