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Три иномарки устроили жесткое ДТП недалеко от Большевистской в Новосибирске

Сегодня, 04:30
Фото: АСТ-54/ВК
Тройное ДТП произошло недалеко от улицы Большевистской в Новосибирске в ночь на 8 октября. Там столкнулись «Ниссан Блюбирд», «Хонда Шатл» и представительский автомобиль «Линкольн».

По словам очевидцев, на место аварии приезжала карета скорой помощи. Есть пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ГИБДД Новосибирска.

Установлено, что 21-летний водитель «Ниссана» выезжая с Большевистской в сторону улицы Днепрогэссовской врезался в «Линкольн». Эту иномарку от удара занесло в «Хонду».

«Пострадали водители двух легковушек (Nissan и Honda). Также пассажирка последнего автомобиля. Их госпитализировали», - рассказала пресс-секретарь ГИБДД города Татьяна Зверева.

На место ДТП выезжали инспекторы. Они продолжают выяснять все детали аварии.  

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП
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