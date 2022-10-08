Водитель иномарки погиб при столкновении грузовиком под Новосибирском

Авария произошла в Ордынском районе Новосибирской области утром 8 октября. 44-летний водитель ехал на иномарке в мегаполис из Карасука. На участке трассы К-17Р в это время водитель грузовика Scania занимался отсыпкой обочины в рамках ремонта дорог.
«Грузовой автомобиль стоял на месте, а к нему подъезжала легковушка. В итоге Volkswagen врезался в Scania. Водитель иномарки погиб на месте ДТП», - уточнил пресс-секретарь ГИБДД Новосибирской области Константин Шкабарня.
Госавтоинспекторы уже работают на месте аварии. Также в обстоятельствах разбираются следователи.