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Водитель иномарки погиб при столкновении грузовиком под Новосибирском

Сегодня, 04:45
Фото: ГИБДД НСО
Новосибирец за рулем Volkswagen Polo врезался в стоящий у обочины трассы грузовик и погиб. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Авария произошла в Ордынском районе Новосибирской области утром 8 октября. 44-летний водитель ехал на иномарке в мегаполис из Карасука. На участке трассы К-17Р в это время водитель грузовика Scania занимался отсыпкой обочины в рамках ремонта дорог.

«Грузовой автомобиль стоял на месте, а к нему подъезжала легковушка. В итоге Volkswagen врезался в Scania. Водитель иномарки погиб на месте ДТП», - уточнил пресс-секретарь ГИБДД Новосибирской области Константин Шкабарня.

Госавтоинспекторы уже работают на месте аварии. Также в обстоятельствах разбираются следователи.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погиб
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