Водитель иномарки погиб при столкновении грузовиком под Новосибирском

Авария произошла в Ордынском районе Новосибирской области утром 8 октября. 44-летний водитель ехал на иномарке в мегаполис из Карасука. На участке трассы К-17Р в это время водитель грузовика Scania занимался отсыпкой обочины в рамках ремонта дорог.