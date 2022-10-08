Ученые утверждают, что в солнечное затмение человеческий организм испытывает стресс, особенно это влияет на мужчин. Часто в это время наблюдается, как даже самые интеллигентные люди могут быть злыми и срываться на своих близких. Так редкое астрономическое явление влияет на психику. Также проблемам подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому желательно иметь при себе лекарства.