Наибольшая фаза затмения будет наблюдаться в Новосибирске в 18:02. Смотреть нужно на горизонт, на западную сторону и постараться выбрать такое место, чтобы не было высоких зданий, - рассказал старший методист МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» в Новосибирске Андрей Никифоров.
Лучше всего для просмотра астрономического явления подходит Новосибирское водохранилище (Обское море) – там нет засветов неба и прекрасно все видно, а на заходе Солнце не будет особенно слепящим.
Стоит отметить, что во тьму Новосибирск не погрузится, но солнечный свет заметно потускнеет. Астрономы ожидают, что солнечный диск в районе Новосибирска может быть закрыт Луной более, чем на 50%. Жителям Сургута повезло еще больше – у них будет видно перекрытие светила на 86%.
Напомним, что в последний раз солнечное затмение в Новосибирске такого масштаба было в 2020 году. Тогда Луна закрыла Солнце практически полностью, оставив только край в виде золотого кольца. Грандиозное событие произвело впечатление на многих горожан, потому что столица Сибири оказалась на небольшое время в темноте, но были те, кто этого даже не заметил.
Ученые утверждают, что в солнечное затмение человеческий организм испытывает стресс, особенно это влияет на мужчин. Часто в это время наблюдается, как даже самые интеллигентные люди могут быть злыми и срываться на своих близких. Так редкое астрономическое явление влияет на психику. Также проблемам подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому желательно иметь при себе лекарства.