Женщины зачастили к психологам с начала частичной мобилизации в Новосибирске

Со слов эксперта, чаще за помощью обращаются мужчины до 30 лет и женщины, которые их окружают. Это жены, сестры, матери мобилизованных.
«Мы даем им советы, как настроить и поддержать мужчину. Помогаем купировать страхи. Только это можно предложить, когда ситуацию поменять невозможно», - пояснила Atas.info специалист Центра бесплатной психологической помощи «Я Актив!» Жилина.
Психологи стараются снизить волну нервозности у дам. Дать им понять, что мужчины сейчас нуждаются в заботе и поддержке.
«В кабинетах специалистов лились слезы, доходило порой до истерик…Но рано или поздно все адаптируются к ситуации. Бывали случаи, когда приходили родственники погибших военных на СВО. В психологии это работа с «переживаниями потери». И пережить такие трагедии мы успешно помогали», - заключила Елена Жилина.