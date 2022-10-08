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Женщины зачастили к психологам с начала частичной мобилизации в Новосибирске

Сегодня, 03:34
Фото: atas.info
Частичная мобилизация в Новосибирске подняла волну паники в кругу женщин призывников. Они чаще мужчин обращаются к специалистам за консультацией, рассказала психолог Елена Жилина.

Со слов эксперта, чаще за помощью обращаются мужчины до 30 лет и женщины, которые их окружают. Это жены, сестры, матери мобилизованных.

«Мы даем им советы, как настроить и поддержать мужчину. Помогаем купировать страхи. Только это можно предложить, когда ситуацию поменять невозможно», - пояснила Atas.info специалист Центра бесплатной психологической помощи «Я Актив!» Жилина.

Психологи стараются снизить волну нервозности у дам. Дать им понять, что мужчины сейчас нуждаются в заботе и поддержке.

«В кабинетах специалистов лились слезы, доходило порой до истерик…Но рано или поздно все адаптируются к ситуации. Бывали случаи, когда приходили родственники погибших военных на СВО. В психологии это работа с «переживаниями потери». И пережить такие трагедии мы успешно помогали», - заключила Елена Жилина.
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