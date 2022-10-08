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Жительница Новосибирска стала «Миссис Мира» на конкурсе красоты в Баку

Сегодня, 12:03
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска Екатерина Марченко завоевала титул «Миссис Мира» на мировом конкурсе красоты, который проходил в Баку – она смогла преодолеть 20 конкуренток.

В программе мероприятия было три этапа. Сначала участницы устроили дефиле в вечерних платьях бренда NISAZ из Азербайджана. После этого оценивался интеллект конкурсанток и их умение подавать себя. 

Номинации было три – «Мисс» для незамужних девушек, «Миссис» до 37 лет или имеющих детей и «Классическая миссис» от 37 лет.

Сибирячка смогла завоевать самый главный титул International Beauty and Model. После своей победы она отметила, что участницы конкурса очень злые и готовы идти по головам ради победы, поэтому она больше участвовать не будет.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Конкурс#Мероприятие#Участница#Красота
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