Жительница Новосибирска стала «Миссис Мира» на конкурсе красоты в Баку

В программе мероприятия было три этапа. Сначала участницы устроили дефиле в вечерних платьях бренда NISAZ из Азербайджана. После этого оценивался интеллект конкурсанток и их умение подавать себя.
Номинации было три – «Мисс» для незамужних девушек, «Миссис» до 37 лет или имеющих детей и «Классическая миссис» от 37 лет.
Сибирячка смогла завоевать самый главный титул International Beauty and Model. После своей победы она отметила, что участницы конкурса очень злые и готовы идти по головам ради победы, поэтому она больше участвовать не будет.