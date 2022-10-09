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Posted 9 октября 2022, 06:10

Published 9 октября 2022, 06:10

Modified 9 октября 2022, 06:10

Updated 9 октября 2022, 06:10

Бывший вице-мэр Новосибирска Ксензов прокомментировал взрыв на Крымском мосту

9 октября 2022, 06:10
Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов прокомментировал трагедию, которая произошла 8 октября на Крымском мосту.

Взрыв прогремел в 6 утра после преднамеренного подрыва грузовика на мосту. В результате ЧП там обрушилось два пролета автомобильной дороги, и загорелись 7 цистерн с топливом железнодорожного состава.

К произошедшему остался неравнодушен и бывший вице-мэр столицы Сибири. Ранее Ксензов занимал и должность заместителя министра транспорта Крыма.

Политик и его коллеги контролировали строительство трассы и подходов к мосту со стороны республики Крым. Ксензов уверен, что виновников найдут, а мост восстановят быстро, пишет НГС.

В настоящий момент налажено паромное сообщение с Крымом. Также восстановлено железнодорожное сообщение и частично автомобильное.

Напомним, что Крымский мост 8 октября взорвали при помощи расположенной в фуре мощной бомбы – этот теракт могли совершить украинские нацисты. Что известно о происшествии и погибших на данный момент – в материале Atas.info.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск
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