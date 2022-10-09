Генерал Суровикин из Новосибирска возглавил группировку войск спецоперации на Украине

«Лично знаком и хорошо знаю Сергея Владимировича уже почти 15 лет. Могу совершенно точно сказать о нем, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего. С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО», - заявил по поводу назначения Суровикина глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.