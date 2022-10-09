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Генерал Суровикин из Новосибирска возглавил группировку войск спецоперации на Украине

Сегодня, 08:45
Фото: Страница Минобороны РФ "ВКонтакте"
До нынешнего назначения Сергей Суровикин был главнокомандующим ВКС России
Уроженец Новосибирска, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединённой группировкой войск ВС РФ в районе проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ на брифинге 8 октября 2022

Генерал армии Сергей Суровикин – уроженец Новосибирска. 11 октября 2022 ему исполнится 56 лет. Командующим объединенной группировкой войск в районе СВО он назначен приказом Министра обороны РФ Сергей Шойгу.

Генерал Суровикин выпускник Омского высшего командного военного училища, позже закончил и академию им.Фрунзе. Воевал в Афганистане в войсках специального назначения. Был участником вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан, второй чеченской войны.

В 2017-м году за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике был удостоен звания Героя России.

С октября 2017-го служил главнокомандующим ВКС России.

«Лично знаком и хорошо знаю Сергея Владимировича уже почти 15 лет. Могу совершенно точно сказать о нем, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего. С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО», - заявил по поводу назначения Суровикина глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

#Армия#Спецоперация#Политика#Новосибирск#Россия#Спецоперация на Украине#Назначение#Генерал#Сергей Шойгу#Сергей Суровикин#Дмитрий Тростников
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