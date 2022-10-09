Генерал Суровикин из Новосибирска возглавил группировку войск спецоперации на Украине

Генерал армии Сергей Суровикин – уроженец Новосибирска. 11 октября 2022 ему исполнится 56 лет. Командующим объединенной группировкой войск в районе СВО он назначен приказом Министра обороны РФ Сергей Шойгу.
Генерал Суровикин выпускник Омского высшего командного военного училища, позже закончил и академию им.Фрунзе. Воевал в Афганистане в войсках специального назначения. Был участником вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан, второй чеченской войны.
В 2017-м году за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике был удостоен звания Героя России.
С октября 2017-го служил главнокомандующим ВКС России.
«Лично знаком и хорошо знаю Сергея Владимировича уже почти 15 лет. Могу совершенно точно сказать о нем, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего. С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО», - заявил по поводу назначения Суровикина глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.