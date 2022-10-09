atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября 2022, 09:19

Published 9 октября 2022, 09:19

Modified 9 октября 2022, 09:24

Updated 9 октября 2022, 09:24

Листовки о маньяке разбросали в Дзержинском районе Новосибирска

9 октября 2022, 09:19
Жители Дзержинского района Новосибирска заметили на детских площадках объявления с предупреждением о «маньяке», который якобы «нападает на женщин с детьми и психологически насилует». Полиция не располагает данными о таком преступнике, и планирует убрать листовки.

Листовки с фото и именем мужчины, так называемого «маньяка», были замечены на детских площадках во дворах улицы Авиастроителей, 1/7 и 1/8, сообщает сайт НГС.

В листовке утверждается, что мужчина нападает на женщин с детьми и  «психологически насилует». Якобы, от действий мужчины пострадало много новосибирцев, что он крайне агрессивен, оскорбляет. А также «пишет всем подряд в Telegram, Whats App».

В тексте объявления присутствуют грубые орфографические ошибки. Например: «обнОжает свои половые органы, против воли жертв».

ГУ МВД не располагает информацией о фактах подобных правонарушений в Дзержинском районе, поэтому данные листовки будут устранены.

Полицейские поймали насильника-педофила через сутки после преступления в Красноярске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Барнауле девочка отбилась от напавшего насильника его же ножом
#Город#Происшествия#Новосибирск#Дети#Изнасилование#Маньяк#Женщины
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика