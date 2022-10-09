Листовки о маньяке разбросали в Дзержинском районе Новосибирска

Posted 9 октября 2022, 09:19
Published 9 октября 2022, 09:19
Modified 9 октября 2022, 09:24
Updated 9 октября 2022, 09:24
Листовки с фото и именем мужчины, так называемого «маньяка», были замечены на детских площадках во дворах улицы Авиастроителей, 1/7 и 1/8, сообщает сайт НГС.
В листовке утверждается, что мужчина нападает на женщин с детьми и «психологически насилует». Якобы, от действий мужчины пострадало много новосибирцев, что он крайне агрессивен, оскорбляет. А также «пишет всем подряд в Telegram, Whats App».
В тексте объявления присутствуют грубые орфографические ошибки. Например: «обнОжает свои половые органы, против воли жертв».
ГУ МВД не располагает информацией о фактах подобных правонарушений в Дзержинском районе, поэтому данные листовки будут устранены.