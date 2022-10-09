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Листовки о маньяке разбросали в Дзержинском районе Новосибирска

9 октября 09:19
Фото: atas.info
Парк "Березовая роща" - любимое место прогулок для новосибирцев с детьми в Дзержинском районе. А листовки о маньке заствляют тревожиться
Жители Дзержинского района Новосибирска заметили на детских площадках объявления с предупреждением о «маньяке», который якобы «нападает на женщин с детьми и психологически насилует». Полиция не располагает данными о таком преступнике, и планирует убрать листовки.

Листовки с фото и именем мужчины, так называемого «маньяка», были замечены на детских площадках во дворах улицы Авиастроителей, 1/7 и 1/8, сообщает сайт НГС.

В листовке утверждается, что мужчина нападает на женщин с детьми и  «психологически насилует». Якобы, от действий мужчины пострадало много новосибирцев, что он крайне агрессивен, оскорбляет. А также «пишет всем подряд в Telegram, Whats App».

В тексте объявления присутствуют грубые орфографические ошибки. Например: «обнОжает свои половые органы, против воли жертв».

ГУ МВД не располагает информацией о фактах подобных правонарушений в Дзержинском районе, поэтому данные листовки будут устранены.

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#Город#Происшествия#Новосибирск#Маньяк#Дети#Женщины#Изнасилование
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