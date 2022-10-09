Необычный силуэт заметили жители поселка Кольцово. Прошлой ночью они увидели на небе женщину с длинными волосами.
«Кто-то смотрит на Луну, это какая-то женщина. Звезда становится глазом, а туманность волосами. Плечи есть и шея», - рассказывает на видео автор поста.
В комментариях под видео многие жители Новосибирска тоже рассказали, что видели силуэт женщины в тот вечер. Напомним, что сибиряки скоро увидят затмение Солнца 25 октября. В последний раз солнечное затмение в Новосибирске такого масштаба было в 2020 году.