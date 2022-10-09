В комментариях под видео многие жители Новосибирска тоже рассказали, что видели силуэт женщины в тот вечер. Напомним, что сибиряки скоро увидят затмение Солнца 25 октября. В последний раз солнечное затмение в Новосибирске такого масштаба было в 2020 году.