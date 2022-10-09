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Лицо длинноволосой женщины увидели сибиряки в небе над Новосибирском

Сегодня, 02:12
Фото: АСТ-54
В субботу, 8 октября новосибирцы разглядели в ночном небе длинноволосую девушку и поделились этим в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Необычный силуэт заметили жители поселка Кольцово. Прошлой ночью они увидели на небе женщину с длинными волосами.

«Кто-то смотрит на Луну, это какая-то женщина. Звезда становится глазом, а туманность волосами. Плечи есть и шея», - рассказывает на видео автор поста.

В комментариях под видео многие жители Новосибирска тоже рассказали, что видели силуэт женщины в тот вечер. Напомним, что сибиряки скоро увидят затмение Солнца 25 октября. В последний раз солнечное затмение в Новосибирске такого масштаба было в 2020 году. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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