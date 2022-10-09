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Nissan влетел в бетонные блоки на Октябрьском мосту в Новосибирске

Сегодня, 04:20
Фото: АСТ-54
В Новосибирске ночью, 9 октября произошло ДТП на Октябрьском мосту, о чем рассказали подписчики группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщают, что автомобиль марки Nissan врезался в ремонтные бетонные блоки на мосту. Вероятно, водитель не справился с управлением. Были ли пострадавшие – не сообщается.

Однако авария стала причиной большой пробки в сторону левого берега. На месте работали сотрудники ДПС.

В комментариях новосибирцы написали, что на Октябрьском мосту на ремонтных блоках зачастую пропадает подсветка. Именно поэтому возникает большой риск ДТП.

Напомним, что ранее у самосвала оторвало кабину в тройном ДТП на трассе под Новосибирском. А Лексус вспыхнул возле «Ройял Парка»

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#ДТП#Полиция
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