Nissan влетел в бетонные блоки на Октябрьском мосту в Новосибирске

Очевидцы сообщают, что автомобиль марки Nissan врезался в ремонтные бетонные блоки на мосту. Вероятно, водитель не справился с управлением. Были ли пострадавшие – не сообщается.
Однако авария стала причиной большой пробки в сторону левого берега. На месте работали сотрудники ДПС.
В комментариях новосибирцы написали, что на Октябрьском мосту на ремонтных блоках зачастую пропадает подсветка. Именно поэтому возникает большой риск ДТП.
Напомним, что ранее у самосвала оторвало кабину в тройном ДТП на трассе под Новосибирском. А Лексус вспыхнул возле «Ройял Парка»