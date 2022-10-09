Инцидент произошел в субботу, 8 октября в Кольцово. Мужчины решили искупаться в последние теплые деньки в холодном озере, располагающегося в парке.
На опубликованных кадрах заметно, что в озере купались двое мужчин. Моржи в буквальном смысле закалялись, так как температура воды уже очень холодная. Параллельно по парку прогуливаются люди в куртках.
Не все новосибирцы оценили данную картину. По их словам, озеро грязное и даже летом там мало кто рискнул бы купаться, делятся сибиряки в комментариях группы.
«Там же ужасная вода и ужасное дно... Как там можно вообще купаться...»;
«После бутылки и вода бирюзовая, и дно с чистейшим песком».
Напомним, что ранее новосибирцы обсуждали видео с целующимися мужчинами в кафе. На кадрах заметно, что два мужчины сидят за столиком в кафе и едят картошку. В один момент они начинают целоваться.