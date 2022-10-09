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Обнаженные мужчины искупались в грязном и холодном озере под Новосибирском

Сегодня, 02:35
Фото: АСТ-54
В Кольцово двое мужчин искупались обнаженными в озере, что не оценили новосибирцы и поделились кадрами в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в субботу, 8 октября в Кольцово. Мужчины решили искупаться в последние теплые деньки в холодном озере, располагающегося в парке.

На опубликованных кадрах заметно, что в озере купались двое мужчин. Моржи в буквальном смысле закалялись, так как температура воды уже очень холодная. Параллельно по парку прогуливаются люди в куртках.

Не все новосибирцы оценили данную картину. По их словам, озеро грязное и даже летом там мало кто рискнул бы купаться, делятся сибиряки в комментариях группы.

«Там же ужасная вода и ужасное дно... Как там можно вообще купаться...»;

«После бутылки и вода бирюзовая, и дно с чистейшим песком».

Напомним, что ранее новосибирцы обсуждали видео с целующимися мужчинами в кафе. На кадрах заметно, что два мужчины сидят за столиком в кафе и едят картошку. В один момент они начинают целоваться.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Вода
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