atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рабочему придавило ногу металлическими уголками в цехе в Новосибирске

Сегодня, 05:29
Фото: МАСС
Вечером, 8 октября в Ленинском районе Новосибирска мужчине в цехе придавило ногу, о чем рассказали спасатели МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в цехе на улице Станционной. На место вызвали спасателей. Оказалось, что рабочему сильно придавило ногу металлическими уголками.

«По указанному адресу выехал экипаж спасателей. К приезду спасателей, рабочие цеха уже вытащили мужчину. Врачами скорой помощи и спасателями ему была оказана помощь, на ногу наложена шина, проведено обезболивание», — говорится в сообщении МАСС.

В итоге спасатели помогли транспортировать 46-летнего мужчину до бригады врачей скорой помощи. Медики доставили в больницу пострадавшего.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Затмение Солнца увидят новосибирцы 25 октября 2022
Вчера, 12:00
Генерал Суровикин из Новосибирска возглавил группировку войск спецоперации на Украине
Сегодня, 15:45
Поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 24 ноября 2022
Сегодня, 17:58
Жительница Новосибирска стала «Миссис Мира» на конкурсе красоты в Баку
Вчера, 19:03
Туристам из Новосибирска в Крыму оплатят отели после взрыва Крымского моста
Вчера, 16:52
Известный артист Иван Ромашко скончался на 93-м году жизни в Новосибирске
7 октября, 13:27