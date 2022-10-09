Вечером, 8 октября в Ленинском районе Новосибирска мужчине в цехе придавило ногу, о чем рассказали спасатели МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в цехе на улице Станционной. На место вызвали спасателей. Оказалось, что рабочему сильно придавило ногу металлическими уголками. «По указанному адресу выехал экипаж спасателей. К приезду спасателей, рабочие цеха уже вытащили мужчину. Врачами скорой помощи и спасателями ему была оказана помощь, на ногу наложена шина, проведено обезболивание», — говорится в сообщении МАСС. В итоге спасатели помогли транспортировать 46-летнего мужчину до бригады врачей скорой помощи. Медики доставили в больницу пострадавшего.