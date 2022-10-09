Инцидент произошел в цехе на улице Станционной. На место вызвали спасателей. Оказалось, что рабочему сильно придавило ногу металлическими уголками.
«По указанному адресу выехал экипаж спасателей. К приезду спасателей, рабочие цеха уже вытащили мужчину. Врачами скорой помощи и спасателями ему была оказана помощь, на ногу наложена шина, проведено обезболивание», — говорится в сообщении МАСС.
В итоге спасатели помогли транспортировать 46-летнего мужчину до бригады врачей скорой помощи. Медики доставили в больницу пострадавшего.