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В Новосибирске у посетительницы косметолога появился комок филлера в губах

Сегодня, 03:31
Фото: 1MI
У девушки из Новосибирска появился комок филлера в губах, после неудачного увеличения, о чем она рассказала в группе «Черный список / Сфера красоты Новосибирск».

По словам сибирячки, она пришла к косметологу в конце августа с целью увеличить губы. В первую процедуру ей поставили половину препарата, а второе посещение перенесли через две недели. За увеличение девушка отдала 13 тысяч рублей.

Когда дата второго увеличения губ наступила, то клиентка пришла в салон. Там ей сказали, что ее мастер ушла в отпуск. Спустя время сибирячка получила звонок: мастер заявила, что выбросила вторую часть препарата, так как истек срок годности. Посетительница утверждала, что процедура была отменена не по ее причине.

Деньги ей не вернули. К тому же, спустя несколько неделю в ее губах образовался комок. Теперь дефект будет устранять другой специалист.

Напомним, что ранее парикмахер из Новосибирска сожгла утюгом голову ребенку. Во время процедуры, которую делали маленькой девочке, парикмахер неоднократно обжигала утюжком голову ребенку. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
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