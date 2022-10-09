Когда дата второго увеличения губ наступила, то клиентка пришла в салон. Там ей сказали, что ее мастер ушла в отпуск. Спустя время сибирячка получила звонок: мастер заявила, что выбросила вторую часть препарата, так как истек срок годности. Посетительница утверждала, что процедура была отменена не по ее причине.