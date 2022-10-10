Необычный выбор фильма смутил сибиряков. В воскресенье, 9 октября многие вечером ехали с работы. Долгое и скучное провождение в пробке ненароком обращает внимание в другие салоны автомобилей.
Этот случай не стал исключением. Мужчина смотрел порно-ролик, видимо не подозревая, что станет звездой местных пабликов.
«Не осуждаю, но забавно. Водитель смотрел видео для взрослых в автомобиле. На него не только я обратила внимание, но и другие горожане. Причем мужчина взрослый такой, может это ему мозги разгружает таким способом», - рассказала Atas.info автоледи Татьяна.
Напомним. что ранее водители подрались на Бугринском мосту. Новосибирцы скандалили на глазах у своих девушек, которые пытались разнять парней. Однако дело дошло до драки – один ударил другого в нос. Чем закончилась потасовка – неизвестно. Автор поста уже обратился в полицию.