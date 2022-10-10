Напомним. что ранее водители подрались на Бугринском мосту. Новосибирцы скандалили на глазах у своих девушек, которые пытались разнять парней. Однако дело дошло до драки – один ударил другого в нос. Чем закончилась потасовка – неизвестно. Автор поста уже обратился в полицию.