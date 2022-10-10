Брянская ученая Полина Морозова разрабатывает аккумуляторы нового поколения

Так появился прототип калий-ионного аккумулятора. По надёжности такие аккумуляторы не уступают литиевым аналогам и по себестоимости они выгоднее более чем в два раза. Стоит сказать, что калий-ионные уступают литий-ионным в плотности запасаемой энергии, следовательно, область их применения ограничена: это может быть малогабаритная техника или стационарные аккумуляторные системы: источники бесперебойного питания, аккумуляторы для систем альтернативной выработки энергии — солнечные панели, ветряные электростанции, но калий-ионные аккумуляторы показывают иные конкурентные параметры: подряжаются быстрее, чем, например, свинцовые(зарядка может идти от 1 до 10 часов, в зависимости от размера аккумулятора) и с незначительной потерей емкости. На данный момент аккумуляторы имеют несколько сотен полных циклов заряда и разряда, в будущем планируется доработка до нескольких тысяч.