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БСК обеспечит семьи мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами

10 октября, 20:34
Гендиректор АО "Башкирская содовая компания" (БСК) Эдуард Давыдов заявил, что предприятие окажет финансовую поддержку сотрудникам, попавшим под частичную мобилизацию, а также их семьям.

Как сообщает mkset.ru, каждому мобилизованному сотруднику выплатят в качестве единоразовой поддержки 100 тысяч рублей, чтобы приобрести экипировку и рекомендуемые товары первой необходимости. После этого семьи мобилизованных сотрудников будут получать от предприятия по 30 тысяч рублей каждый месяц. 

Также, по словам Давыдова, с момента получения повестки из военкомата предприятие предоставит мобилизованным сотрудникам до трех дней оплачиваемого отпуска на подготовку к службе. Также один день отпуска будет предоставлен сотрудникам, близкие родственники которых были мобилизованы, чтобы проводить военнослужащего.

Глава компании написал в своих соцсетях, что за мобилизованными сотрудниками остаются рабочие места, а для их семей - все социальные гарантии, предусмотренные коллективным договором. 

“Будет работать горячая линия наших юристов, чтобы давать оперативные консультации по волнующим вопросам", - написал Давыдов. 

Он добавил, что дал поручения профсоюзному комитету и молодежному совету организовать работу по поддержке семей мобилизованных коллег.

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