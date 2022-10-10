БСК обеспечит семьи мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами

Также, по словам Давыдова, с момента получения повестки из военкомата предприятие предоставит мобилизованным сотрудникам до трех дней оплачиваемого отпуска на подготовку к службе. Также один день отпуска будет предоставлен сотрудникам, близкие родственники которых были мобилизованы, чтобы проводить военнослужащего.