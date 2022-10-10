БСК обеспечит семьи мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами

Как сообщает mkset.ru, каждому мобилизованному сотруднику выплатят в качестве единоразовой поддержки 100 тысяч рублей, чтобы приобрести экипировку и рекомендуемые товары первой необходимости. После этого семьи мобилизованных сотрудников будут получать от предприятия по 30 тысяч рублей каждый месяц.
Также, по словам Давыдова, с момента получения повестки из военкомата предприятие предоставит мобилизованным сотрудникам до трех дней оплачиваемого отпуска на подготовку к службе. Также один день отпуска будет предоставлен сотрудникам, близкие родственники которых были мобилизованы, чтобы проводить военнослужащего.
Глава компании написал в своих соцсетях, что за мобилизованными сотрудниками остаются рабочие места, а для их семей - все социальные гарантии, предусмотренные коллективным договором.
“Будет работать горячая линия наших юристов, чтобы давать оперативные консультации по волнующим вопросам", - написал Давыдов.
Он добавил, что дал поручения профсоюзному комитету и молодежному совету организовать работу по поддержке семей мобилизованных коллег.