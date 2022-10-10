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Буцаев: число проектов по созданию мусорных заводов выросло с 7 до нескольких сотен

10 октября 20:22
Фото: pxhere.com
В рамках Российского экологического форума генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что число готовых к финансированию проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за два года выросло с семи до нескольких сотен.

По словам Дениса Буцаева, к развитию инфраструктуры не было готово не государство, а инвесторы, регоператоры и региональные власти. Об этом пишет tass.ru.

 

“В конце 2020 года мы посчитали наличие готовых к финансированию проектов в области развития сферы ТКО в стране. Их было не больше семи на всю страну.  Все проекты, которые сейчас финансируются посредством зеленых облигаций, — это проекты, простимулированные нашей мерой поддержки, инициированные регионами, потенциальными инвесторами, в том числе банками, ну и самим РЭО. И сейчас у нас уже несколько сотен проектов, которые мы планируем реализовать с помощью этого инструмента”, - отметил Буцаев, выступая на сессии “Зеленые облигации - ключевой инструмент финансирования инвестпроектов в сфере обращения с отходами”.

 

По мнению главы РЭО, сегодня одной из основных задач на пути к развитию инфраструктуры сферы обращения с ТКО стало создание инвестиционной привлекательности отрасли. 

 

Более того, Денис Буцаев указал, что главным инструментом снижения привлечения денежных средств стало субсидирование ключевой ставки, благодаря чему значительно повысилась привлекательность отрасли.

 

Как отметили в РЭО, в прошлом году правительство одобрило компании выкуп облигационного займа. Так, благодаря этому РЭО вложил в строительство пяти объектов более 6,1 миллиарда рублей. В 2022 году компания планирует профинансировать уже 14 проектов на общую сумму около 9 млрд рублей. Кроме того, в правительстве поддержали выпуск зеленых облигаций РЭО на общую сумму 100 миллиардов рублей. Размещение облигаций на бирже запланировано на 2022−2024 годы. 

 

Также в сессии “Зеленые облигации - ключевой инструмент финансирования инвестпроектов в сфере обращения с отходами” приняли участие другие эксперты. 

 

Российский экологический форум проводится в Московской области с 10 по 11 октября. Организатором форума выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Кроме того, РЭО запланировал серию мероприятий экологической направленности. Как отмечается, в рамках недели по всей стране пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

#Общество
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