Буцаев: число проектов по созданию мусорных заводов выросло с 7 до нескольких сотен

“В конце 2020 года мы посчитали наличие готовых к финансированию проектов в области развития сферы ТКО в стране. Их было не больше семи на всю страну. Все проекты, которые сейчас финансируются посредством зеленых облигаций, — это проекты, простимулированные нашей мерой поддержки, инициированные регионами, потенциальными инвесторами, в том числе банками, ну и самим РЭО. И сейчас у нас уже несколько сотен проектов, которые мы планируем реализовать с помощью этого инструмента”, - отметил Буцаев, выступая на сессии “Зеленые облигации - ключевой инструмент финансирования инвестпроектов в сфере обращения с отходами”.