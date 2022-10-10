Буцаев: число проектов по созданию мусорных заводов выросло с 7 до нескольких сотен

По словам Дениса Буцаева, к развитию инфраструктуры не было готово не государство, а инвесторы, регоператоры и региональные власти. Об этом пишет tass.ru.
“В конце 2020 года мы посчитали наличие готовых к финансированию проектов в области развития сферы ТКО в стране. Их было не больше семи на всю страну. Все проекты, которые сейчас финансируются посредством зеленых облигаций, — это проекты, простимулированные нашей мерой поддержки, инициированные регионами, потенциальными инвесторами, в том числе банками, ну и самим РЭО. И сейчас у нас уже несколько сотен проектов, которые мы планируем реализовать с помощью этого инструмента”, - отметил Буцаев, выступая на сессии “Зеленые облигации - ключевой инструмент финансирования инвестпроектов в сфере обращения с отходами”.
По мнению главы РЭО, сегодня одной из основных задач на пути к развитию инфраструктуры сферы обращения с ТКО стало создание инвестиционной привлекательности отрасли.
Более того, Денис Буцаев указал, что главным инструментом снижения привлечения денежных средств стало субсидирование ключевой ставки, благодаря чему значительно повысилась привлекательность отрасли.
Как отметили в РЭО, в прошлом году правительство одобрило компании выкуп облигационного займа. Так, благодаря этому РЭО вложил в строительство пяти объектов более 6,1 миллиарда рублей. В 2022 году компания планирует профинансировать уже 14 проектов на общую сумму около 9 млрд рублей. Кроме того, в правительстве поддержали выпуск зеленых облигаций РЭО на общую сумму 100 миллиардов рублей. Размещение облигаций на бирже запланировано на 2022−2024 годы.
Также в сессии “Зеленые облигации - ключевой инструмент финансирования инвестпроектов в сфере обращения с отходами” приняли участие другие эксперты.
Российский экологический форум проводится в Московской области с 10 по 11 октября. Организатором форума выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Кроме того, РЭО запланировал серию мероприятий экологической направленности. Как отмечается, в рамках недели по всей стране пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.