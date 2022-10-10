Буцаев: Лидеры мнений Telegram поддержали Российскую экологическую неделю

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, организация учредила Российскую экологическую неделю в рамках «мусорной» реформы. Это мероприятие направлено на популяризацию экологического мышления и осознанного потребления. Буцаев отметил, что в неделе решили поучаствовать инфлюенсеры из Telegram, совокупная аудитория которых составляет пять миллионов подписчиков, передает телеканал »360».
«Если каждый из них начнет хотя бы сортировать отходы, то это уже существенно приблизит нас к достижению показателей нацпроекта „Экология“ по снижению захоронения отходов на полигонах», — отметил Буцаев.
Российская экологическая неделя охватит более половины российских регионов и будет включать в себя около 100 акций: субботники, сбор вторсырья, экскурсии на заводы по переработке отходов. Участниками мероприятий должны стать более 10 тысяч человек, чья работа связана с отраслью обращения с отходами.
Проект поддержат такие Telegram-каналы, как Беспощадный пиарщик (140 тыс. подписчиков), Небожена (462 тыс.), Барановская (80 тыс.), Сергей Минаев (114 тыс.), Незыгарь (400 тыс.), Ресайкл (50 тыс.), Кристина Потупчик (161 тыс.), Политджойстик (152 тыс.), Артемий Лебедев (360 тыс.), Пул № 3 (259 тыс.), СысоевFM (193 тыс.), YOBAJUR (309 тыс.), Mash (1,65 млн), Двач (660 тыс.). Блогеры добавят в названия своих аккаунтов экологические эмодзи, выпустят посты о реформе обращения с отходами и Российской экологической неделе и призовут сортировать отходы.
«Мы в России стремимся к 2030 году достичь 100% сортировки отходов и снижения захоронения на 50%. И вот обсудить результаты и наметить новые цели экологическая отрасль соберется на Российском экологическом форуме — РЭФ. Это место, где соберутся люди, которые делают реальные дела ради экологии», — написал в Telegram-канале дизайнер и блогер Артемий Лебедев.
В посте Незыгаря сообщили, что на РЭФ в кампусе СберУниверситета в деревне Аносино в Подмосковье соберутся представители еще достаточно молодой для страны экологической отрасли, которые поговорят о будущем ее развития.