Буцаев: Лидеры мнений Telegram поддержали Российскую экологическую неделю

«Мы в России стремимся к 2030 году достичь 100% сортировки отходов и снижения захоронения на 50%. И вот обсудить результаты и наметить новые цели экологическая отрасль соберется на Российском экологическом форуме — РЭФ. Это место, где соберутся люди, которые делают реальные дела ради экологии», — написал в Telegram-канале дизайнер и блогер Артемий Лебедев.