atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Десятки туристов из Новосибирска не смогли улететь из Сочи из-за очередей на регистра

Сегодня, 01:26
Фото: atas.info
В субботу, 8 октября в аэропорту Сочи не смогли вылететь в Новосибирск около 20 пассажиров.

Причиной тому стали очереди на регистрации в аэропорту «Аэрофлот». По словам одного их пассажиров Романа Захарова, людей обслуживала медленная сотрудница. В один момент она объявила о завершении регистрации. В итоге около 20 человек не смогли вылететь в Новосибирск, пишет 93.RU.  

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс СУ-29366 Сочи — Новосибирск вылетел в 21:15 без задержек. Кроме того стало известно, что не улетевшим пассажирам даже не предложили места в гостинице. Однако на момент публикации авиаперевозчик не прокомментировал ситуацию.

Напомним, что в Новосибирске в аэропорту «Толмачево» владельцы бросили лабрадора, сняв с него ошейник. Его несколько раз пытались пристроить, но лабрадора возвращали обратно, так как не смогли ужиться с большой собакой дома.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Россия#2022#Аэропорт
Подпишитесь
Затмение Солнца увидят новосибирцы 25 октября 2022
8 октября, 12:00
Новосибирский губернатор Травников объявил о выплатах по 100 тысяч мобилизованным
Сегодня, 10:31
Поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 24 ноября 2022
Вчера, 17:58
Синоптики назвали уточненный прогноз погоды в Новосибирске на октябрь-2022
Сегодня, 08:11
Генерал Суровикин из Новосибирска возглавил группировку войск спецоперации на Украине
Вчера, 15:45
Смерть мобилизованных, Крымский мост и полет Кикиной: итоги недели в октябре 2022
Вчера, 21:45