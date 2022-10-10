Причиной тому стали очереди на регистрации в аэропорту «Аэрофлот». По словам одного их пассажиров Романа Захарова, людей обслуживала медленная сотрудница. В один момент она объявила о завершении регистрации. В итоге около 20 человек не смогли вылететь в Новосибирск, пишет 93.RU.