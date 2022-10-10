Причиной тому стали очереди на регистрации в аэропорту «Аэрофлот». По словам одного их пассажиров Романа Захарова, людей обслуживала медленная сотрудница. В один момент она объявила о завершении регистрации. В итоге около 20 человек не смогли вылететь в Новосибирск, пишет 93.RU.
По данным онлайн-табло аэропорта, рейс СУ-29366 Сочи — Новосибирск вылетел в 21:15 без задержек. Кроме того стало известно, что не улетевшим пассажирам даже не предложили места в гостинице. Однако на момент публикации авиаперевозчик не прокомментировал ситуацию.
Напомним, что в Новосибирске в аэропорту «Толмачево» владельцы бросили лабрадора, сняв с него ошейник. Его несколько раз пытались пристроить, но лабрадора возвращали обратно, так как не смогли ужиться с большой собакой дома.