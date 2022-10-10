Достижения Новосибирской области вошли в "20 главных событий России за 20 лет"

На вопросы отвечают россияне в возрасте от 18 до 35 лет со всех уголков страны. Им предлагают назвать 15 событий, которые повлияли на жизнь России, а также пять событий, которые повлияли на жизнь их региона.
Сегодня в центре внимания оказалась Новосибирская область. Столица этого региона входит в тройку городов РФ по численности населения и является крупным промышленным центром.
В 2010 году президент России Владимир Путин открыл Бугринский мост через Обь в Новосибирске. Это третий мост, благодаря которому осуществляется разгрузка городских магистралей. Он оснащен шестью полосами. Его протяженность составляет 5,48 километра. Из них два километра находятся над водой. На строительство объекта ушло более 17 миллиардов рублей.
В Новосибирске была построена Ипподромская магистраль. Это скоростная дорога непрерывного движения протяженностью в 6,4 тысячи метров с пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки. В 2015 году она объединилась с Каменской магистралью. Так на карте Новосибирска появилась Ипподромская улица.
Также в Новосибирске в 2005 году достроили станцию метрополитена «Березовая роща». В процессе проектирования станции применялись разработки цифровой автоматизированной системы управления. В их основе лежат микропроцессорные технологии.
Единственный за Уралом детский автомобильный городок открылся на улице Дуси Ковальчук. Он стал визитной карточкой Новосибирска. На сегодняшний день это образовательный центр, который представляет собой копию городских дорог.
В столице Сибири построен футбольный манеж «Заря». Его трибуны вмещают 3,5 тысячи зрителей. Здесь есть крытое помещение для мини-футбола, спортивные залы для занятий различными видами спорта и конференц-зал на 160 мест. Большая часть средств на строительство была выделена из федерального бюджета, а всего проект обошелся в один миллиард 730 тысяч рублей. На данный момент этот объект является межрегиональным центром подготовки юных футболистов.